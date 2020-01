Rotterdam stemt in met verkoop Eneco

Voor de overname van Eneco moet nog wel goedkeuring komen van de Europese en Duitse mededingingsautoriteiten, de Belgische federale minister van Energie en de Nederlandse minister van Economische Zaken. Deze trajecten vinden op dit moment plaats.

Excuses en compensatie

De gemeenteraad heeft wethouder Van Gils de opdracht gegeven om bij Mitsubishi aan te dringen op excuses voor haar oorlogsverleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben - voor zover nu bekend - 3322 Nederlanders onder dwang bij Mitsubishi moeten werken. Dat was zwaar werk onder moeilijke omstandigheden.

De Stichting Japanse Ereschulden, die strijdt voor excuses en compensatie voor de slachtoffers of hun nazaten, had gevraagd of de raadsleden de verkoop wilden aanhouden totdat Mitsubishi met de stichting wil praten over excuses. Al sinds de jaren negentig wordt dat geprobeerd, maar tot nu toe weigerde het bedrijf dat.

In de Rotterdamse raad waren alleen de SP en de Partij voor de Dieren daartoe bereid. De rest van de raadsleden koos uiteindelijk voor het vragen van excuses via de aandeelhouderscommissie.

Gesprek met Mitsubishi

Wethouder Van Gils heeft de afgelopen week een gesprek gehad met de topman van het bedrijf dat de verkoop leidt. Van Gils: "Ik heb uitgelegd hoe gevoelig het is, zeker in dit jaar dat we 75 jaar bevrijding herdenken. Hij heeft gezegd het te bespreken in Tokyo of ze op dat verzoek om in gesprek te gaan met de Stichting ingaan."

Van Gils verwacht dat er binnen enkele weken antwoord komt. De verkoop aanhouden tot dat het bedrijf alsnog met de gesprekken zou beginnen, is volgens Van Gils geen mogelijkheid. Eerder is de hele kwestie namelijk niet besproken.