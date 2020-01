Het weer van vandaag: grijs en erg zacht

Vandaag is het bewolkt en droog, in de loop van de middag valt er wat lichte regen. Het wordt maar liefst 12 graden en daarmee wordt het de warmste 31ste januari op Rotterdam Airport sinds het begin van de waarnemingen.

De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond is het bewolkt met af en toe lichte regen. Vannacht is het droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Met een minimumtemperatuur van 11 graden is het uitzonderlijk zacht. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.

Ook morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend zijn er perioden met regen. Het blijft met 12 graden boterzacht en de zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

De komende dagen is het bewolkt met af en toe regen, de meeste regen valt nu op maandag. Dinsdag bestaat er kans op hagelbuien. Het is erg zacht, vanaf dinsdag wordt het even minder zacht. Er is geen enkel uitzicht op winterweer; volgens de laatste verwachting van het Europees weermodel verloopt ook de hele maand februari te zacht.