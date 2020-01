'Vernoem zo snel mogelijk een straat naar Jules Deelder'

Jules Deelder verdient een eigen straatnaam in Rotterdam en het liefst ook zo snel mogelijk. Dat zegt de Rotterdamse gemeenteraad. Een motie met die strekking is donderdag raadsbreed aangenomen.

De motie over de voormalig nachtburgemeester werd - zoals het hoort - in de nachtelijke uren aangenomen en had als titel 'Wat zwart is moet zwart blijven'. Het is een uitspraak van Deelder, die vaak ook in het zwart gekleed was.

Volgens de gemeenteraad moet het een 'levendig en blijvend' eerbetoon worden aan de voormalig nachtburgemeester. "En het liefst niet op Zuid!", zou Jules daarover gezegd hebben. Jules was een fervent Sparta-supporter.

Daar dacht wethouder Wijbenga anders over. "Als je bij het Vasteland kijkt, dan zie je de tekst van Deelder: 'binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten'. Dus deze beperking 'niet op Zuid' leggen we echt naast ons neer."

Erkenning

De wethouder grapte vooral over 'niet op zuid', maar verder noemde hij het een duidelijk signaal van erkenning van de gemeenteraad. Hij steunt het voorstel en legt het nu voor aan de straatnamencommissie.

Normaliter moeten mensen al langere tijd overleden zijn, voordat ze in aanmerking komen voor een straatnaam. Wijbenga wil de straatnamencommissie laten overwegen om voor Deelder een uitzondering te maken.