Hogeschool schrapt alle reizen naar China om Corona-uitbraak

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam hebben een reisverbod voor China gekregen in verband met de uitbraak van het nieuwe Corona-virus. Alle reizen voor stage, studie of werkbezoek zijn geschrapt.

Donderdag werd het reisadvies voor geheel China opgeschaald naar Code Oranje (alleen strikt noodzakelijke reizen). Voor het gebied rondom de stad Wuhan is sprake naar Code Rood.

"Aangezien de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat, heeft het College van Bestuur besloten dat uitreizen naar China in het kader van stage, studie of werkbezoek per direct niet meer is toegestaan voor medewerkers en studenten van de hogeschool", schrijft de opleiding in een verklaring.

Volgens de laatste cijfers van vrijdagmorgen zijn er bijna 10 duizend mensen besmet met het virus. Het aantal doden ligt op 213.

Universiteit

De Erasmus Universiteit heeft nog geen verdere maatregelen genomen. "Dat besluit volgt later vandaag", laat een woordvoerder van de Universiteit weten.

Eerder werd al bekend dat er geen studenten of medewerkers van de Universiteit in de directe omgeving van Wuhan zitten.