Slimme lantaarnpalen in IJsselmonde

"Hiernaast staat ook een mast en daar zit helemaal geen verlichting bij. Het is echt kijken naar op welke plek je wat nodig hebt", zegt Virgil Warners van Lightwell. Aan de palen kan ook een AED bevestigd worden, een set die je gebruikt als iemand een hartaanval krijgt.

De innovatie is de eerste die voorkomt uit het Smart City initiatief. Dit bestaat uit meerdere kleine bedrijven en de gemeente Rotterdam, die op zoek gaan naar innovaties die nodig zijn om Rotterdam in 2050 klimaatneutraal en economisch toekomstbestendig te maken.

Een van de bedrijven die hieraan werkt is Lightwell. Zij produceerden zestig procent van de Rotterdamse lantaarnpalen. Virgil Warners van Lightwell: "De CENT-R is een smart city hub die ook zonder lantaarnpaal geplaatst kan worden." Een 'hub' is een kast waarop allerlei vormen van technologie worden samengevoegd.

Glasvezel en 5G

"We bereiden ons ook voor op het integreren van glasvezel en wellicht een AED. Of een voorbereiding op 5G, wanneer dat eenmaal in de stad wordt uitgerold. Zo combineren we alle nieuwe technologie om Rotterdam duurzaam te maken en klaar voor de toekomst."

Omdat het product zo veelzijdig is, kun je er van alles mee. "De droom is natuurlijk dat je op elke straathoek zo'n CENT-R hebt. Maar we gaan eerst goed analyseren hoe deze pilot draait en hoe we de bedrijven die hieraan werken, dichter bij elkaar kunnen brengen."