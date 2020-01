Bij Feyenoord mislukte Amrabat maakt miljoenentransfer

Bij Feyenoord wist Amrabat geen vaste waarde te worden. Na drie seizoenen FC Utrecht namen de Rotterdammers hem in 2017 over, maar één seizoen later was hij alweer vertrokken. Richting Club Brugge, dat hem nu voor een miljoenenbedrag verkoopt.

Amrabat zet vrijdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Fiorentina. La Viola neemt hem over van Club Brugge, de club die hem momenteel verhuurt aan Hellas Verona.