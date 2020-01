Onderzoek naar verdacht overlijden op straat in Schiedam

Een 23-jarige vrouw is donderdagavond in Schiedam op straat overleden. De politie sluit een misdrijf niet uit. Een man van 23, die samenwoonde met het slachtoffer, is aangehouden.

De vrouw werd donderdagavond aangetroffen op de Willem Pastoorsstraat in Schiedam-Noord. De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Dat is niet gelukt.

"De omstandigheden roepen vragen op bij de politie, daarom is er een onderzoek gestart", zegt de politie. "We sluiten een misdrijf niet uit. Maar het kan ook zijn dat er nog iets anders is gebeurd. Dat gaan we nu uitzoeken."

De politie: "Mogelijk is er een ruzie, een burenruzie of onenigheid geweest tussen de twee, of wellicht met meerdere mensen erbij."

De overleden vrouw en de man die is opgepakt, woonden samen in een ander deel van Schiedam, op het Faassenplein. Daar is donderdagavond ook onderzoek gedaan door de politie.