Deadline Day: Alle transfers van de regio

In de laatste uren van de transfermarkt lijkt het voor de regioclubs een rustige dag te worden. Alleen Sparta kan mogelijk nog een transfer in orde maken. De club onderhandeld nog altijd met Telstar om spits Reda Kharchouch over te nemen. Feyenoord lijkt na het binnenhalen deze week van van Oguzhan Özyakup en Robert Bozenik klaar.