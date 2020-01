Bryan Smeets is weer inzetbaar voor coach Henk Fraser

Bryan Smeets keert terug in de selectie van Sparta voor de uitwedstrijd van zaterdagavond bij FC Twente. De middenvelder raakte tijdens het trainingskamp in Spanje geblesseerd en speelde na de winterstop nog geen minuut.

Smeets is weer volledig hersteld, maar dat kan niet worden gezegd over Ragnar Ache. De spits ontbrak vorige week tegen Fortuna Sittard en zal ook in Enschede er niet bij zijn.