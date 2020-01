Rotterdams echtpaar opgepakt voor oplichten telecombedrijf

Een echtpaar uit Rotterdam is opgepakt op verdenking van oplichting van een telecombedrijf. Ze sloten contracten af voor vaste telefonielijnen en deden betalingen via hun telefoonrekening, maar betaalden die rekening nooit. Het bedrijf is door de Rotterdammers voor tonnen opgelicht.

Het tweetal had een vaste telefoonlijn aangevraagd met valse gegevens. Met de nieuwe lijn bestelden ze via 0900-nummer bepaalde kredieten, bijvoorbeeld voor online goksites. Die rekening wordt normaal gesproken verrekend via de telefoonrekening.

Omdat de vaste lijn was aangevraagd met een valse naam, op een vals adres en met valse e-mailadressen, kon de telecomaanbieder niet achter de identiteit van de oplichters komen, toen de rekeningen niet betaald werden. In augustus deed het telecombedrijf aangifte. Toen zou het stel al voor 330 duizend euro aan bestellingen hebben gedaan.

Tegelijkertijd is ook een man uit Delfzijl opgepakt die op dezelfde manier werkte. Daarmee komt het schadebedrag voor het telecombedrijf op een half miljoen euro.

Het Rotterdamse echtpaar, dat net naar België was verhuisd, is op 9 januari gearresteerd. Zij moeten in april voor de rechter verschijnen voor oplichting en witwassen.