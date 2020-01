Advocaat: 'Özyakup start tegen Emmen, Kökcü geblesseerd'

Oguzhan Özyakup zal direct in de basisopstelling van Feyenoord staan. De middenvelder werd afgelopen week voor de rest van het seizoen gehuurd van Beşiktaş. Özyakup start omdat Orkun Kökcü een lichte blessure heeft, meldt trainer Dick Advocaat op de persconferentie.

Advocaat kent de Turkse international nog vanuit de tijd dat hij met Fenerbahçe tegen Beşiktaş speelde. ''Toen was het een heel irritante speler. Dat heb ik ook tegen hem gezegd en dat is de reden dat ik hem wilde hebben. Dat wil ik ook van hem zien. Hij wil zich klaar maken voor het EK, want normaal gesproken komt zo'n speler niet naar Feyenoord.''

De trainer van Feyenoord wist ook te melden dat Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp, die tegen Fortuna Sittard nog met een lichte blessure gewisseld werden, zaterdagavond gewoon inzetbaar zijn.

Róbert Boženík, die andere aankoop van Feyenoord, zal nog niet bij de wedstrijdselectie zitten. De 20-jarige spits zal dinsdagavond met Jong Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Jong Heerenveen zijn eerste minuten in Rotterdamse dienst maken.

Feyenoord - FC Emmen begint zaterdagavond om 19:45 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Dick Advocaat.