Rotterdams protest tegen 'decadent' Songfestival

Vakbond FNV grijpt het Songfestival in Rotterdam aan om aandacht te vragen voor armoede in de stad. Op zaterdag 9 mei, een paar dagen voor het festival, is er een grote manifestatie gepland.

"Ik vind het eigenlijk een beetje decadent", zegt Marcel Thomassen Rosa van de bond. "Iedereen is bezig met het Songfestival en alle 'blingbling', terwijl Rotterdam de armste stad van Nederland is. En vergeet Schiedam niet."

Volgens hem zijn alle vergunningen voor de 'armoedemars' binnen. "Ik vind het wel heel belangrijk dat we de andere kant van Nederland laten zien. We lopen wel voorop in Nederland, maar voorlopig lopen we voorop met armoede."

De betogers lopen vanaf Plein 40/45 bij beeld Zadkine naar het Schouwburgplein. Daar zijn toespraken en is muziek te horen.