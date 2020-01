Steekpartij in Ridderkerk was tussen leerlingen van Gemini College

De steekpartij in Ridderkerk vrijdagmiddag was het gevolg van een ruzie tussen twee leerlingen van het Gemini College.Dat bevestigt de politie. Een 13-jarige jongen is aangehouden als verdachte.

De steekpartij was rond 14:30 uur op de Prinsenstraat tegenover het Gemini College. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het 16-jarige slachtoffer werd daarna zwaargewond met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam overgebracht. Hij was volgens medeleerlingen in zijn buik gestoken.

Een leerling die kort na de steekpartij de school uit kwam, rende direct naar de Prinsenstraat. "Ik heb het niet zien gebeuren, maar er was veel bloed."

Slachtofferhulp is vrijdagmiddag vanaf 15:30 uur in de school om leraren en leerlingen bij te staan. Een aantal van hen was getuige van de steekpartij. Zij worden voorlopig op school gehouden.

Bezorgde ouders komen vrijdagmiddag naar de school. Volgens verslaggever Mirjam de Winter lopen de emoties soms hoog op. "Kinderen worden, ondersteund door hun ouders, zo snel mogelijk mee naar huis genomen."

De politie heeft de omgeving van het Gemini College in de Prinses Margrietstraat afgesloten vanwege het onderzoek.