'Steekpartij in Ridderkerk was tussen leerlingen van nabijgelegen middelbare school'

De steekpartij in de Prinses Margrietstraat in Ridderkerk vrijdagmiddag, was het gevolg van een ruzie tussen twee leerlingen van het Gemini College. Dat verklaren medeleerlingen van de school tegen Radio Rijnmond.

De steekpartij was rond 14:30 uur vlakbij het Gemini College. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de twee betrokkenen, een jongen, is zwaargewond naar het Erasmus MC in Rotterdam overgebracht.

Hij zou volgens medeleerlingen in zijn buik zijn gestoken. Maar ook een tweede jongen is volgens getuigen gewond. Dit is niet bevestigd door de politie. Een politiewoordvoerder meldt dat er een verdachte is aangehouden en dat zowel slachtoffer als verdachte jongens zijn.

De school heeft direct na de steekpartij de deuren afgesloten en leerlingen zoveel mogelijk binnengehouden, vertelt verslaggever Mirjam de Winter. Slachtofferhulp zou naar de school zijn gekomen om leraren en leerlingen bij te staan.