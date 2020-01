Verdachte tieners steekpartij Hoepelmaker in Spijkenisse langer vast

De twee jongens (15 en 17) uit Spijkenisse die zijn opgepakt voor een steekpartij in Spijkenisse, blijven voorlopig vast zitten. Hun voorarrest is met twee weken verlengd.

Een 17-jarige jongen werd afgelopen woensdagmiddag met een mes in zijn been gestoken op de Hoepelmaker. Er zou een ruzie aan vooraf gegaan zijn. De vechtpartij was vlakbij een school, maar het is nog niet duidelijk of de verdachten of het slachtoffer op die school zitten.

Volgens een ooggetuige werd het slachtoffer belaagd door een groep jongeren. Er zouden acht tot tien mensen bij betrokken zijn geweest. Een aantal van hen zou het ook gefilmd hebben.