Henk Fraser blij met komst Fortes: 'Ik hou van zijn energie'

Sparta kan zaterdagavond tegen FC Twente weer beschikken over Bryan Smeets, die na de winterstop vanwege een blessure nog niet in actie kwam. Trainer Henk Fraser zal dan ook direct weer een beroep doen op de Limburger ''Het is wel duidelijk dat hij in de eerste seizoenshelft met onze speelwijze erg belangrijk is geweest'', aldus trainer Henk Fraser

In Enschede heeft Fraser wel aanvallende problemen. Spits Ragnar Ache is net als vorige week niet inzetbaar vanwege een blessure en in de winterstop vertrokken Halil Dervisoglu en Lars Veldwijk. ''Het is duidelijk dat met name Dervisoglu en Ache het meer dan behoorlijk hebben gedaan bij Sparta. We hebben een groep waar veel spelers vinden dat ze moeten spelen. Dat zijn jongens die het nu moeten kunnen oppikken. in de vorige wedstrijd hebben we dat nagelaten wat betreft de afwerking, maar ik heb nog steeds het gevoel met de groep die we nu hebben dat we het kunnen opvangen. Ondanks dat het uitstekende spelers waren die we nu kwijt zijn'', zeg Fraser.

Fraser zal zo goed als zeker ook een beroep doen op nieuweling Jeffry Fortes. De van Excelsior overgekomen verdediger maakt een goede indruk volgens de trainer van Sparta. ''De belangrijkste reden waarom we hem wilden halen was dat ik persoonlijk hou van zijn energie, winnersmentaliteit en zijn multifunctionele inzetbaarheid. Hij traint ook altijd keihard en van dat soort speler hou ik graag'', aldus Fraser over zijn nieuwe aanwinst.

Bekijk het interview met Sparta-trainer Henk Fraser over de wedstrijd tegen FC Twente.