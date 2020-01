Kat en/of hond in Chris Natuurlijk

Begin je weekend zaterdag om 08:00 uur met Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond en de avond van kat en hond, een boek over stokoude bomen, een tentoonstelling over stokoude kleding en een gloednieuw boek van Henk Oosterling.

Bijna de helft van alle huishoudens in Nederland heeft tegenwoordig een kat of een hond. We geven er met zijn allen veel liefde aan en geven er tegelijkertijd ook veel geld aan uit. Is dat gezond of slaan we een beetje door?

Daarover gaat het maandagavond op De avond van Kat en Hond in debatcentrum Arminius in Rotterdam. Chris Natuurlijk blikt vooruit op de avond met ecoloog André de Baerdemaeker en Hans Kennepohl van Arminius.

Weerman Ed Aldus vertelt over zijn hond en twee katten en zoogdierkenner Merijn van den Hoogenhoff bekent dat hij er bewust voor gekozen heeft om geen huisdieren te nemen.

Monumentale bomen

Bomen kunnen heel oud worden, maar helaas gaan ze nog wel eens vroegtijdig tegen de grond. Arie Pieters uit ’s-Gravendeel heeft veel boeken geschreven over natuur en bomen in de Hoeksche Waard.

Chris Natuurlijk praat met hem over zijn nieuwe boek In de schaduw van kampioenen . Het boek met ansichten van eeuwenoude bomen uit binnen- en buitenland, laat zien hoe onze voorouders hun oude bomen koesterden en verzorgden.

Slow fashion is niet nieuw

De tentoonstelling Slow Fashion in het Dordrechts Museum laat zien dat historische mode heel actueel kan zijn, want onze voorouders gingen zorgvuldig om met hun kleding. Kleding werd gerepareerd en als de mode veranderde werd de stof bewaard of vermaakt tot iets nieuws.

Het kan anders

De klimaatcrisis staat volop in de belangstelling. Hoe erg is het? Kan er nog iets aan worden gedaan? Wie moet dat dan doen, en wie gaat dat betalen?

Burgers, ondernemers, bestuurders, maar vooral jongeren verzetten zich en denken dat het anders moet. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling schrijft erover in zijn boek Verzet in ecopanische tijden . Zaterdag is hij te gast in Chris Natuurlijk."

Luister zaterdag 1 februari van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.