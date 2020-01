Verdachte steekpartij Ridderkerk 13 jaar, slachtoffer in levensgevaar

De verdachte van de steekpartij bij een Ridderkerkse school vrijdagmiddag is een jongen van 13 jaar. Het slachtoffer, een 16-jarige jongen, 'vecht voor zijn leven' in het ziekenhuis, aldus de politie.

De steekpartij gebeurde vrijdag rond 14:30 uur in de Prinsenstraat, tegenover het Gemini College. Beide jongens zitten daar op school. Wat de aanleiding was, is nog onbekend.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse en zetten alles op alles voor het slachtoffer. Een traumaheli vloog en een spoedtransport stond klaar.

De jongen is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Korte tijd later wist de politie de 13-jarige aan te houden. Of er een wapen is gevonden, is niet duidelijk.

Leerlingen van het Gemini College reageerden hevig ontdaan. De school heeft hen naar binnengehaald en opgevangen. Daarna zijn getuigen door rechercheurs gehoord. Ook Slachtofferhulp is ingeschakeld.