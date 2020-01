LIVE: Interview Van Hanegem en Van der Laan in FC Rijnmond

Op de laatste dag van de transfermarkt behandelt FC Rijnmond de nieuwste spelers van Feyenoord: Robert Bozenik en Oguzhan Özyakup. Verder gaat de regionale voetbaltalkshow in op de rumoerige week van Excelsior. Daarnaast zie je een interview met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.

Er is dus genoeg te behandelen in FC Rijnmond! Via de onderstaande stream kijk je live mee.