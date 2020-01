Van der Laan in FC Rijnmond: 'Feyenoord gaat schuiven op het middenveld'

Harry van der Laan was vrijdag te gast in FC Rijnmond. De oud-spits van Feyenoord bespreekt samen met presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en huisanalist Geert den Ouden de afgelopen voetbalweek.

Feyenoord trok deze week middenvelder Oğuzhan Özyakup aan. Van der Laan weet niet of Feyenoorder Jens Toornstra zijn plek daardoor gaat verliezen. "Dat hangt natuurlijk af hoe hij speelt en hoe Toornstra speelt. Het is in ieder geval een ervaren jongen. Hij kan goed voetballen, anders ben je geen aanvoerder van Turkije. Ze zullen op het middenveld wel gaan schuiven zo nu en dan. Dat kan Toornstra wel eens zijn, maar dat kan ook een ander zijn.

Orkun Kökcü is ook nog wel wisselvallig in zijn prestaties. En zeker bij Advocaat: er moet een bepaalde basis en fundament aanwezig zijn bij iedere speler. Hij haalt niet voor niks deze middenvelder op. Zo'n ervaren trainer heeft daar echt wel een idee bij", zegt van der Laan in FC Rijnmond.

Later is hier de gehele uitzending van FC Rijnmond te zien.