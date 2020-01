Excelsior verspeelt 2-0 voorsprong bij rentree Dijkhuizen

Excelsior-debutant Brandon Ormonde-Ottewill in duel tijdens Excelsior-NAC. Foto: VK Sportphoto/Ruben Zeegers

Excelsior heeft vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen NAC Breda. Rai Vloet maakte na een half uur voetbal het eerste doelpunt van de wedstrijd. Feyenoord-huurling Wouter Burger gaf de assist. Luigi Bruins maakte er een kwartier voor tijd via een strafschop 2-0 van. Jean Paul van Hecke en Arno Verschueren scoorden namens NAC Breda in de slotfase.

Het initiatief lag bij NAC Breda in de beginfase. De ploeg van interim-trainer Willem Weijs schoot twee keer op de lat. Daarna was Burger namens Excelsior gevaarlijk, maar hij schoot naast.

Na een klein half uur spelen, stuurde de Feyenoord-huurling Rai Vloet het strafschopgebied in met een uitstekende steekpass. De middenvelder twijfelde niet en schoot de bal in de linker hoek: 1-0. Dat was, ondanks gevaar voor beide doelen, ook de ruststand.

Excelsior begon de tweede helft goed. Het was de betere ploeg en ging op jacht naar de tweede treffer. Die kreeg het uiteindelijk vanaf elf meter. Luigi Bruins mocht zo'n kwartier voor tijd aanleggen voor een strafschop. Hij faalde niet: 2-0.

NAC draait wedstrijd om

Na de 2-0 kantelde de wedstrijd. NAC ging opportunistischer spelen en werd gevaarlijker. Het resulteerde uiteindelijk in een doelpunt van Jean Paul van Hecke. Hij stoomde op door het centrum, combineerde met Van Hooijdonk en schoot de 2-1 binnen.

Krankzinnige slotfase

In de blessuretijd van het duel ging het mis voor Excelsior. Arno Verschueren maakte diep in de blessuretijd gelijk en daarna kreeg NAC zelfs een levensgrote kans op de 2-3. Huseyin Dogan had die treffer op zijn schoen. Maarten de Fockert, die de geschorste Alessandro Damen verving, hield de bal er echter goed uit.

Door het gelijkspel staat Excelsior met 37 punten op de zevende plek.

Scoreverloop

29' 1-0 Rai Vloet

73' 2-0 Luigi Bruins

85' 2-1 Jan Paul van Hecke

90' 2-2 Arno Verschueren