LIVE: Excelsior-NAC Breda (0-0)

Excelsior wil vrijdag tegen NAC Breda een hectische week met een overwinning afsluiten. De Kralingers kregen met Marinus Dijkhuizen in de plaats van Ricardo Moniz een andere trainer en willen hiermee stijgen op de ranglijst van de eerste divisie. Rijnmond Sport volgt Excelsior-NAC Breda natuurlijk op de voet.

De wedstrijd Excelsior-NAC Breda begint om 20:00 uur en is volledig te volgen op de livestream van Radio Rijnmond Sport. Sjoerd de Vos is de commentator in het Van Donge & De Roo Stadion.

Via de onderstaande livestream luister je rond 20:00 uur naar het wedstrijdverslag van Excelsior-NAC.

Excelsior - NAC Breda (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Excelsior: De Fockert; Aberkane, Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewil; Burger, Vloet, Bruins; Verhaar, Omarsson, Zwarts