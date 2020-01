Waar moet de Jules Deelderstraat komen?

De onlangs overleden nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder, verdient een eigen straatnaam in de stad. Een motie hierover werd in de nacht van donderdag op vrijdag unaniem aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad. Maar waar moet die speciale straat komen?

Volgens de gemeenteraad moet het een 'levendig en blijvend' eerbetoon worden aan de voormalig nachtburgemeester. "En het liefst niet op Zuid!", zou Jules daarover gezegd hebben. Daar zijn de mensen op straat het roerend mee eens.



"Hij was een gigantische Sparta-supporter, dus ik vind dat hij in de buurt van Het Kasteel een straat met zijn naam verdient", zegt een Rotterdammer. "Ik denk hier, in de wijk Spangen", zegt een ander. "Maar ik ben dan ook een Spartaan."

Deelder woonde jaren aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Hij was vaste klant bij café Ari, om de hoek op de Nieuwe Binnenweg. In de omgeving zijn her en der gedichten van hem te vinden. Moet de Nieuwe Binnenweg of de Mathenesserlaan dan misschien een andere naam krijgen?

"Ik vind het een goeie", zegt een man op de Nieuwe Binnenweg. "We zijn al begonnen met een Jules Deelderstraat", zegt hij terwijl hij wijst naar een poster van de nachtburgemeester op een raam. "Er hangen hier nog voldoende teksten van Jules links en rechts. De hele Binnenweg naar Jules vernoemen is misschien wat overdreven, maar een mooi zijstraatje met Rotterdamse sfeer..."



Deelder overleed eind vorig jaar op 75-jarige leeftijd. Normaliter moeten mensen al langere tijd overleden zijn, voor ze in aanmerking komen voor een straatnaam. Loco-burgemeester Bert Wijbenga wil dat de straatnamencommissie gaat overwegen om een uitzondering te maken voor de Rotterdamse nachtburgemeester.

Wat vind jij een goede plek voor een Jules Deelderstraat? Een straat in de wijk Spangen, of toch de Nieuwe Binnenweg of Mathenesserlaan hernoemen? Of ben jij van mening dat de straatnamencommissie geen uitzondering moet maken voor Deelder en dat een Jules Deelderstraat dus pas over een paar jaar in het leven moet worden geroepen? Laat het weten in onderstaande poll.