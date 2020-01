25 jaar na hoogwater: zijn we nu veilig?

Rijnmond blikte de afgelopen dagen terug op het hoogwater van 1995. Sinds die tijd zijn er grote stukken dijk opgehoogd en versterkt. Maar we blijven kwetsbaar. "We moeten altijd waakzaam blijven", vertelt dijkbewaarder Ad van Waterschap Rivierenland.

Het is exact 25 jaar geleden dat zo'n 15 tot 20 duizend mensen uit de regio Rijnmond hun huis verplicht moesten achterlaten vanwege de extreem hoge waterstand en de twijfels over de dijken.

Dijkbeheerder Ad de Bruin was er in 1995 bij. Alle verloven van personeelsleden werden ingetrokken bij het waterschap. "Iedereen werd ingezet op de dijken", vertelt de ervaren dijkbeheerder. "Het was een spannende tijd."

Ook nu staat Ad samen met zijn collega's en honderden vrijwilligers paraat om de dijken te bewaken en in te grijpen wanneer dat nodig is. In het magazijn van het waterschap in Groot-Ammers staan dan ook zandzakken, aggregaten, zeilen en machines om zandzakken te vullen. "We hebben alle materialen staan om in te grijpen, mocht dat nodig zijn."

Ook komt er steeds meer techniek bij kijken. Het waterschap waakt tegenwoordig vanuit een centrale regiekamer met videocamera's over alle dijken en het waterpeil in de regio.

Tijdens het hoogwater van 1995 bleek dat de dijken op meerdere punten zwak waren. Nadat het water was gezakt, werd er meteen actie ondernomen. Er kwam een noodwet die het mogelijk maakte om de dijken snel te verbeteren en water meer ruimte te geven. Er werden 'geulen' aangelegd die parallel aan de rivier stromen. Het kabinet investeerde 750 miljoen gulden in de dijkversteviging. Dat is zo'n 340 miljoen euro.

Na de evacuatie van Gorinchem-Oost zijn de dijken daar verhoogd. Het werk is nog steeds niet klaar, want de komende jaren wordt de dijk over een lengte van 23 kilometer verstevigd. Van Gorinchem naar Waardenburg.

Er komen steeds meer nieuwe uitdagingen bij voor het waterschap. De buien worden feller en de zomers droger. "De kans op calamiteiten is door alle verbeteringen wellicht kleiner geworden, maar we moeten altijd waakzaam blijven", besluit de Bruin.