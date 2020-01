Wethouder Kasmi over songfestivalkaartjes voor minima: 'ik weet hoe het is om het niet breed te hebben'

Wethouder Said Kasmi vertelt over de gratis songfestivalkaartjes voor Rotterdamse minima

Het idee om 8500 songfestivalkaartjes beschikbaar te stellen aan Rotterdamse minima, ontstond bij wethouder Said Kasmi (Cultuur) vooral uit eigen ervaring. "Ik kom zelf ook uit een gezin waarin het niet vanzelfsprekend is dat je rijk bent", zegt hij in de Rijnmond-talkshow Woorden en Daden. "Ik weet hoe het is om het niet breed te hebben."

De ouders van Kasmi kwamen als gastarbeiders vanuit Marokko naar Nederland. Dat deden ze voor een betere toekomst voor hem en zijn broers en zussen. "Dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen; de verantwoordelijkheid om om je heen te kijken en te kijken wat je kan doen om anderen een stapje vooruit te helpen. Ik heb het goed, maar ik weet waar ik vandaan kom."



De wethouder vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen genieten van het liedjesfestijn. Want het aantal mensen dat in armoede leeft in de stad, is groot. "Niet alleen een paar mensen een grote portemonnee, maar ook echt de Rotterdammers met een kleine beurs die anders nooit in de gelegenheid zouden zijn om zo'n evenement te bezoeken."

Hij ziet een belangrijke rol voor zichzelf daarin weggelegd. "Als je dan wethouder bent, vind ik dat je heel bewust moet zijn om deze mensen tegemoet te komen. Je moet ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen met het aanbod in de stad."

