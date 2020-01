Rechter spreekt eigenaren jeugdinstelling vrij van fraude en diefstal

Volgens justitie zou, op basis van dossiers van twee voormalige cliënten, geld van inwonende jongeren van hun bankrekening zijn gehaald. Ook zouden er te hoge rekeningen voor de zorg aan een cliënt zijn voorgelegd. Al met al concludeerde justitie dat er sprake was van valsheid in geschrifte, diefstal of verduistering en oplichting. Het stel hoorde twee weken geleden een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden tegen zich eisen.

De rechtbank achtte al die feiten echter niet bewezen. Wel had de rechtbank twijfels over het factureren. "Vraagtekens kunnen worden gezet bij de wijze waarop de verdachte en de medeverdachte de administratie en bedrijfsvoering van De Woonsprong hadden georganiseerd. Uit het dossier en wat op zitting is gemeld, kan echter niet worden vastgesteld dat de verdachte met het opmaken van de facturen strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld zoals ten laste is gelegd."

De Woonsprong moest in december 2015 stoppen, op last van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de inspectie was er een 'acuut risico' voor de veiligheid en gezondheid van cliënten.



Het tweetal zette de activiteiten voort onder de naam van een andere stichting. Die staat nog geregistreerd op een adres in Spijkenisse, maar daar wonen zij al een tijd niet meer.