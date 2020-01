FNV schort stakingsacties bij technische groothandels voorlopig op

Vakbond FNV schort de stakingsacties in de technische groothandel voorlopig op. Dat meldt ondernemersorganisatie WTG (Werkgevers Technische Groothandel). De vakbond neemt ook opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe cao in de sector.

Sinds begin dit jaar werd door FNV-leden van verschillende technische groothandels in Nederland gestaakt, onder meer bij Technische Unie in Strijen. De staking daar ging vrijdag zijn vijftiende dag in. De vakbond eist onder meer meer een structurele loonsverhoging van vijf procent over het afgelopen jaar en over 2020.



De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn onlangs stukgelopen. In die cao waren volgens de FNV nogal wat voorstellen opgenomen die voor werknemers een verslechtering betekenen.

De vakbond stapte van de onderhandelingstafel, terwijl de vakbonden CNV, De Unie en AVV wel in gesprek bleven met de werkgevers. Zij bereikten deze week met de werkgevers overeenstemming over de uitgangspunten van een nieuwe cao. Daarover wordt 5 februari verder gepraat. Wat deze uitgangspunten precies zijn, is nog niet bekend gemaakt.

FNV heeft nu aangegeven bij dat cao-overleg aanwezig te zijn en de lopende acties op te schorten. Daarmee komt voorlopig een einde aan de stakingen in de technische groothandel.