Tiger Award IFFR naar Chinese film

De Chinese filmmaker Zheng Lu heeft de Tiger Award van het Internationaal Filmfestival Rotterdam gewonnen voor de film The Cloud in Her Room.

De Special Jury Award ging naar de Zuid-Koreaan Kim Yonghoon voor Beasts Clawing at Straws.

De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen was vrijdagavond.

"We zijn ongelooflijk geïmponeerd door de kwaliteit dit jaar bij de Tiger Award-competitie", zei festivaldirecteur Bero Beyer. "Onthoud deze namen, want we zullen zeker meer van hen zien in de toekomst."

De 49ste editie van het International Filmfestival Rotterdam ging vorige week woensdag van start. Er worden meer dan vijfhonderd films vertoond.

Het filmfestival staat erom bekend zowel gevestigde als opkomende filmmakers te stimuleren. Zo worden films gedraaid die eerder al genomineerd werden voor een Oscar, maar ook kleinere films van onbekende makers. Zondag is de laatste dag.