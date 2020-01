Dijkhuizen over rentree bij Excelsior: 'Een ploeg gezien die compact kan spelen'

Marinus Dijkhuizen houdt ondanks het 2-2 gelijkspel tegen NAC Breda een positief gevoel over aan zijn rentree bij Excelsior. "Over wat ik deze week heb aangetroffen en wat we hebben gebracht in de wedstrijd", zegt Dijkhuizen tegenover Rijnmond.

"Natuurlijk niet over de uitslag, als je tien minuten voor tijd nog met 2-0 voorstaat. Maar ik heb een ploeg gezien die compact kan spelen. Het eerste half uur was wel matig, we gingen te ver naar achteren. We hadden veel moeite met hun hoge backs.

In de tweede helft maken we een heel goede goal. We kregen steeds meer controle, werden beter aan de bal. Ik vond toen ons middenveld goed. Ik had daar van te voren verdedigend mijn twijfels over en dat heb ik ook bij ze neergelegd. Vandaag hebben ze wel bewezen dat ze dat kunnen. Ze hebben heel hard gewerkt en ook ballen veroverd."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Dijkhuizen.