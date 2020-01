'Shoreliner' verwijdert plastic uit haven Strijensas

In de haven van Strijensas wordt sinds vrijdag een apparaat ingezet, dat plastic uit het water vist. De zogeheten Shoreliner moet voorkomen dat plastic op de oevers belandt of via het Haringvliet de zee in stroomt.

De Shoreliner heeft twee veegarmen. Door wind en stroming drijft plastic daar vanzelf in. "Wij krijgen hier bij het Haringvliet zowel het water van de Rijn, als dat van de Waal. Met de Shoreliner voorkomen we dat er veel plastic op de oevers of in de Noordzee verdwijnt", zegt wethouder Paul Boogaard van de gemeente Hoeksche Waard.

De Shoreliner is aangekocht door Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de haven van Strijensas een hotspot is voor drijfafval, vanwege de stroming en windrichting. Daarom is gekozen om de Shoreliner als eerste op deze plek in te zetten.

Na een half jaar gaat het apparaat naar een haven op Goeree-Overflakkee. Uit verder onderzoek moet blijken op welke plekken de Shoreliner nog meer ingezet kan worden.