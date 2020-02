Het weer van vandaag: wisselvallig en zacht

Vanochtend is het bewolkt met soms wat lichte regen, veel zal het niet voorstellen. Vanmiddag volgen vanuit het westen opklaringen en blijft het droog. Het wordt 12 graden en de zuidwestenwind waait (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6.

Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Vannacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en eind van de nacht begint het op Goeree te regenen. Het koelt af naar 7 graden en de zuidwestenwind neemt af en wordt matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt met in de ochtend regen. Aan het begin van de middag trekt de regen naar het noordoosten weg. Het wordt 11 graden. Er staat eerst een matige zuidenwind. In de middag komt de wind uit het westen en wordt (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

De dagen erna regent het af en toe op maandag en volgen op dinsdag gure buien met korrelhagel. Vanaf woensdag blijft het droog met geregeld zon. Maandag wordt het nog 10 graden, daarna wordt het minder zacht met in de middag een temperatuur tussen 7 en 9 graden.