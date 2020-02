Kinderopvang organiseert speeddaten voor alleenstaande ouders

"We hebben veel gescheiden ouders op de opvang," vertelt Verrijp. "Ik begeleid veel ouders met het invullen van de papieren voor hun toeslagen en voer dan vaak wat persoonlijkere gesprekken met ze. En dan hoor je dat ze best behoefte hebben aan een partner, maar dat het er gewoon niet van komt. En dus hebben we dit bedacht."

Afhaken

Naar de avond komen niet alleen maar ouders van de opvang, ook andere singles zijn welkom. Zoals Ruud (38), die er geen probleem mee heeft als een vrouw al kinderen heeft. "Dat maakt mij niet uit, ik zou zelf ook nog kinderen willen. Maar ik hoor van alleenstaande vriendinnen dat andere mannen op datingsites vaak afhaken als ze horen dat er kinderen in het spel zijn."

Andrea is ook op zoek naar een partner. Ze heeft een zoontje van vijf op kinderopvang Kivido. "Ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat de opvang dit organiseert. Je komt niet allemaal tegelijkertijd je kinderen ophalen van de opvang, dus wie weet kunnen zij voor een match zorgen."

Fristi

Het is voor het eerst dat Andrea meedoet aan 'speeddating'. "Ik heb vanavond al best wat leuke gesprekjes gehad, maar hij zat er nog niet bij. Er was een man die zei niet op zoek te zijn naar een partner, maar mee te doen om even te kunnen flirten. En ik zag net ook nog een man Fristi bestellen... Dat vind ik niet zo heel spannend, hahaha!"

Speeddaten voor grootouders

Volgens Steffanie Verrijp van Kivido hebben ook opa's en oma's van kinderen op haar opvang inmiddels interesse getoond in een dergelijke avond. "Dus dat willen we ook gaan organiseren. Speeddaten voor grootouders!"