Rotterdam eerste stad met sportspullenbank

Rotterdam heeft als eerste stad in Nederland een sportspullenbank voor kinderen. Multisportvereniging Delfshaven en Stichting Hockey voor Iedereen Rotterdam zamelen samen in Delfshaven tweedehands sportkleding en sportmaterialen in om kinderen uit de wijk de kans te geven om te sporten.

"We gunnen ieder kind een lidmaatschap van een sportclub", zegt initiatiefneemster Mirjam van Rijn van Multisportvereniging Delfshaven.

Volgens Van Rijn is het voor veel kinderen in Rotterdam een probleem om lid te worden van sportclubs. "We merken dat het niet hebben van sportmaterialen een belemmering is om lid te worden van een sportclub. De contributie wordt vergoed, maar de materialen niet, waardoor de kinderen alsnog niet kunnen sporten."

Het bedrijfsleven draagt volop bij aan de sportspullenbank. Erna Truijens van Stichting Hockey voor Iedereen: "Er is zelfs een sportwinkel die haar retouren aan ons aanbiedt. Hoe mooi zou het zijn als meerdere sportwinkels dat zouden doen."

Droom

Truijens en Van Rijn zijn bezig hun plan ook uit te rollen in Rotterdam-Schiebroek. Of het ooit nog groter wordt? "Landelijk zou fantastisch zijn. Als we voor alle kinderen in Nederland de belemmeringen weg kunnen nemen, dat is een droom. We gaan het eerst met Thuis Op Straat en Rotterdam Sportsupport samenwerken. Samen staan we sterk in Rotterdam."