Zorgen om 'kleine jongens met grote messen'

Ridderkerk stond de afgelopen jaren geregeld in het middelpunt van de publiciteit. De insulinemoorden, de brute overval op een supermarkt en vechtpartijen in het zwembad speelden zich af in de gemeente.

Toch is ook burgemeester Anny Attema geschrokken van de steekpartij, vrijdag bij het Gemini College, waar een 13-jarige jongen een 16-jarige knaap neerstak: "Dit is qua incident één van de ergste soort. Kleine jongens met grote messen, daar maken we ons zorgen om."

Het voorval in Ridderkerk is, helaas, in de regio niet uniek. Zo zochten recent jeugdgroepen in Rotterdam-Zuid de confrontatie. En in Spijkenisse werd eveneens een 13-jarige aangehouden als verdachte van een steekpartij.

"Het is geen Ridderkerks fenomeen," constateert ook Attema, die geregeld met de burgemeesters uit de Eenheid Rotterdam van de politie om tafel zit. "We zijn bezig met een plan van aanpak, dat we straks in onze omgeving willen uitrollen."

Toeval of niet, recent was nog het gesprek gevoerd met de leiding van de scholenkoepels van Gemini, Farel en Máxima. Ook toen was er ook gesproken over de ontwikkelingen. "We hebben juist met elkaar afspraken gemaakt om tot een plan te komen. Ook ging het er over hoe je ouders betrekt. En, terwijl je er mee bezig bent, gebeurt dit onder je ogen. Je wordt er bijna onmachtig van."

Analyse

Maar eerst is er wel de noodzaak van een goede analyse om te kunnen handelen. Attema ziet dus een rol voor de ouders: "Het begint immers thuis. Ouders probeer je alert te maken. "

De burgemeester ziet daarnaast de tekenen van een hype. "Hoe krijg je grip op wat er op social media gebeurt? Jongeren nemen videoclips op. Hoe schuldig of onschuldig is dat?"

Messenverbod

Collega Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland riep recent na een steekpartij op tot een verbod van het dragen van messen. "We zullen het scherp in de gaten houden als ergens een messenverbod wordt ingevoerd. Maar in Ridderkerk overwegen we dat niet," besluit Anny Attema.