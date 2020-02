'Van wilskracht naar daadkracht': Personal coach Stefan helpt anderen om meer uit zichzelf te halen

Stefan Merkestein vertelt over zijn baan als personal coach in Woorden en Daden

Na een flinke valpartij in het leger was de verwachting dat Rotterdammer Stefan Merkestein nooit meer normaal zou kunnen functioneren. Niets bleek minder waar. Na een lang revalidatietraject gaat het goed met hem én helpt hij zelfs anderen als personal coach in The Compound in Rotterdam-Schiebroek.

"Ik was er zo slecht aan toe, dat de verwachting was dat ik nooit meer veel zou kunnen doen", vertelt Merkestein in de Rijnmond-talkshow Woorden en Daden. "Toen ben ik gaan trainen, ik ging op een doelgerichte manier aan de slag met mijn eigen lichaam."

Zijn herstelproces en de werking van het lichaam interesseerden hem dusdanig, dat hij er zijn werk van ging maken. "Ik ging tot de snijzaal van het Erasmus MC aan toe, om te kijken hoe het lichaam functioneert. Nu mag ik die kennis dagelijks toepassen in onze gym."

Merkestein gaat nu ook aan de slag met zestigplussers. Zij worden eerst gekeurd door een huisarts en krijgen vervolgens een op maat gemaakt trainingsprogramma, bestaande uit oefeningen die vergelijkbaar zijn met bewegingen uit het dagelijks leven.

De kern van zijn bedrijf? "Van wilskracht naar daadkracht", legt hij uit. Hij is een doorzetter. "De basis daarvoor is gelegd in het verleden. Ik ben mijn ouders op zeer jonge leeftijd verloren. Ik heb het niet als valse start ervaren, maar als drive om er iets van te maken. Ik wil laten zien dat mensen meer uit zichzelf kunnen halen dan ze vaak zelf doen."

