Amateurvoetbal: verlies voor Excelsior Maassluis en ASWH

Excelsior Maassluis zaterdagmiddag heeft de punten niet in eigen huis kunnen houden. In Maassluis was AFC met 2-3 te sterk. Door de nederlaag komt Excelsior Maassluis dieper in de zorgen in de tweede divisie, de ploeg staat inmiddels veertiende.

In de negende minuut wist Dalian Maatsen uit een vrije trap AFC op voorsprong te brengen. Nog voor rust wist Excelsior Maassluis de tussenstand naar 2-1 te brengen. Sekou Sylla en Daan Blij (strafschop) maakten de doelpunten.

In de 73ste minuut kon AFC weer op gelijke hoogte komen toen het een strafschop kreeg maar Van Leeuwen wist deze te keren. In de 79ste minuut kwam de gelijkmaker er via Linthorst toch. AFC ging er uiteindelijk met de winst vandoor omdat Robbert Schilder vlak voor tijd de winnende wist te maken.

ASWH heeft een nederlaag geleden in Spakenburg. Tegen IJsselmeervogels werd het 4-1. In de 25ste minuut frommelde Ahmed El Azzouti de 1-0 binnen voor IJsselmeervogels. Voor rust wist Gilmaro van de Werp uit een vrije trap van Koen Wesdorp de 1-1 binnen te koppen. Het lukte ASWH echter niet om met 1-1 te gaan rusten. Vlak voor rust wist Ahmed El Azzouti zijn tweede van de middag binnen te koppen. In de tweede helft liep IJsselmeervogels geflatteerd uit naar 4-1 via Gwaeron Stout en Danny van den Meiracker.

Jong Sparta komt zondagmiddag in actie. De beloften spelen om 14:30 tegen Koninklijke HFC. Bij de topper in de tweede divisie tussen HHC Hardenberg en Kozakken Boys liet Royston Drenthe zich weer eens gelden. De Rotterdammer, vorig seizoen nog actief bij Sparta, kroonde zich tot matchwinner met een rake vrije trap.

Derde divisie

BVV Barendrecht heeft een punt overgehouden aan het duel tegen DOVO. Op Sportpark de Bongerd werd het 2-2.

Barendrecht kwam in de 14de minuut op achterstand. De wind speelde bij het doelpunt een grote rol toen Arends de bal binnen kon tikken. Na rust eindigde een voorzet van Salem in het doel waardoor Barendrecht op gelijke hoogte kwam. Lang kon Barendrecht hier niet van genieten want in de 56ste minuut zorgde een eigen doelpunt ervoor dat DOVO weer op voorsprong kwam. Drie minuten later wist Bakour de gelijkmaker te scoren en de uiteindelijke 2-2 op het scorebord te brengen.

SteDoCo wist in de derde divisie wel te winnen. In Hoornaar werd het 4-1 tegen Jong Almere City FC. Charlton Vicento en Joran Schroder maakten er voor rust 2-0 van. Na rust bracht Jongeneel de stand op 3-0 en tien minuten voor tijd wist Marlon Pereira SteDoCo tegen tien man van Jong Almere City FC op 4-1 te zetten.

Klik hier voor de alle uitslagen uit het amateurvoetbal.

Dit is een artikel van