A16 Ridderkerk-Terbregseplein gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

De A16 van knooppunt Ridderkerk naar het Terbregseplein is het gevaarlijkste stuk snelweg van ons land. De Stichting Incident Management Nederland (SIMN) telde er vorig jaar 236 ongelukken.

SIMN keek op twee manieren naar het aantal ongelukken: op korte wegvakken van 1 kilometer en op lange wegvakken van 5 kilometer. Op basis van de lange wegvakken blijkt het 10 kilometer lange stuk van A16 van knooppunt Ridderkerk naar het Terbregseplein het gevaarlijkst.

Ook A20 erg gevaarlijk

De A20 behoort ook tot de gevaarlijkste snelwegen van het land. Daar gebeurden vorig jaar vooral veel ongelukken ter hoogte van de knooppunten Kethelplein en Kleinpolderplein en bij Nieuwerkerk aan den IJssel.

Als alleen wordt gekeken naar korte wegvakken van 1 kilometer, dan is de noordelijke ingang van de Coentunnel in Amsterdam het gevaarlijkst. In 2019 gebeurden daar 63 ongelukken.