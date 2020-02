Sparta in laatste tien minuten onderuit bij FC Twente

In een rommelige wedstrijd heeft Sparta de uitwedstrijd tegen FC Twente met 2-0 verloren. Beide treffers vielen in de laatste tien minuten. Hierdoor komen de Tukkers op de ranglijst op gelijke hoogte met de Rotterdammers.

De eerste helft stond al niet bol van de hoogtepunten. Noa Lang was namens Twente een keer gevaarlijk, Dirk Abels, Adil Auassar en Patrick Joosten lieten zich namens Sparta gelden. Uiteindelijk was Twente via Vuckic op slag van rust ook nog dicht bij de openingstreffer.

Die viel uiteindelijk pas tien minuten voor tijd. Sparta-doelman Ariel Harush zag er niet goed uit bij een hoekschop, die werd ingekopt door Peet Bijen. Via Auassar verdween de bal uiteindelijk in het doel. Sparta moest op jacht naar de gelijkmaker, maar tot overmaat van ramp moest de Kasteelclub ook nog eens verder met tien man na een tweede gele kaart voor Mohamed Rayhi. Noa Lang uit Capelle zorgde in de laatste minuut voor de beslissing: 2-0.

Bekijk boven dit bericht de interviews van verslaggever Dennis Kranenburg met Bryan Smeets en Jeffry Fortes.

Opstelling Sparta

Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Pinto; Rigo (85' Fortes), Harroui, Auassar, Smeets (58' D. Duarte); Joosten (65' Piroe), Rayhi.

Scoreverloop

80' Peet Bijen 1-0

90' Noa Lang 2-0