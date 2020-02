Vertrekkend directeur IFFR ontvangt stadspenning de Rotterdammert

Beyer was sinds 2015 artistiek directeur van het IFFR. Vorig jaar maakte hij bekend per 1 maart 2020 aan de slag te gaan als directeur van het Filmfonds. Hij wordt opgevolgd door Vanja Kaludjercic. Beyer kreeg de prijs zaterdag op zijn afscheidsfeest door wethouder Said Kasmi (cultuur) overhandigd.



Volgens de gemeente ontvangt hij de stadspenning vanwege zijn 'passievolle, kundige leiding' aan het filmfestival. "Als promotor pur sang reisde hij de wereld over om duidelijk te maken dat het Rotterdamse festival de place to be is voor jonge, enthousiaste filmmakers", meldt de gemeente. Daarnaast heeft Beyer ervoor gezorgd dat het IFFR niet onderdoet voor filmfestivals in Berlijn, Toronto en Venetië.

Wethouder Kasmi zegt dat Beyer het filmfestival naar een hoger plan heeft getild. "Dat is goed voor filmliefhebbers en goed voor de stad. Het IFFR is tenslotte een iconisch event dat Rotterdam ook als stad op de kaart zet."

De Rotterdammert is een bronzen penning, met op de voorkant het wapen van de gemeente Rotterdam en de tekst 'Sterker door Strijd'. Op de achterkant staat onder meer de Rotterdamse skyline. Vorige maand nog ontving ook oud-raadslid Maarten Struijvenberg de stadspenning.