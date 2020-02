Ook problemen verwacht in de scheepvaart door coronavirus

De toevoer van goederen uit China via de haven van Rotterdam kan de komende tijd minder worden. Dat heeft te maken met het coronavirus, dat eind vorig jaar is uitgebroken in China.

Een transportadviseur van het Rotterdamse onderzoeksbureau Ecorys zegt dat er nu al minder vrachtvliegtuigen en goederentreinen uit China vertrekken. "Alleen de zeeschepen varen allemaal nog, maar ook daar kun je komende week problemen verwachten", zegt Onno de Jong van Ecorys tegen de NOS.

Volgens hem is het maar de vraag of de schepen geladen kunnen worden. De fabrieken in China zijn namelijk de afgelopen jaren steeds meer naar het binnenland verplaatst, maar ook een groot deel van het binnenlands vervoer in China ligt stil.

Dat gaan we hier merken, want China exporteert veel spullen via de Rotterdamse haven. Hoe groot de gevolgen écht gaan zijn, is volgens De Jong nog moeilijk in te schatten.

"De wereldwijde logistiek is zo ingewikkeld. Soms worden gevolgen pas maanden later duidelijk", zegt De Jong. Schepen doen zes weken over de tocht naar Europa.

"Een paar jaar geleden was er bijvoorbeeld een overstroming in Thailand waardoor er fabrieken dichtgingen", zegt De Jong. "Maanden later werden daardoor de geheugenkaarten bij de Media Markt duurder omdat er tekorten waren."