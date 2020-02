Hoera, de Van Brienenoordbrug is jarig!

De Van Brienenoordbrug (A16) viert zaterdag zijn 55e verjaardag. Koningin Juliana opende de brug over de Nieuwe Maas op 1 februari 1965. Dit was de derde oeververbinding van Rotterdam, na de Willemsbrug en de Maastunnel.

De Van Brienenoordbrug bestond in eerste instantie uit één brug. De capaciteit bleek al snel ontoereikend en daarom moest er een tweede brug naast komen. Die werd gebouwd in Zwijndrecht en werd in 1989 naar Rotterdam gebracht.

De brug van meer dan driehonderd meter lang en 45 meter hoog was het grootste object dat ooit via de binnenvaart werd verplaatst. Duizenden mensen kwamen langs de kades kijken naar het bijzondere transport. Het duurde uiteindelijk zo'n 24 uur voor de brug in Rotterdam aankwam.