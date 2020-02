Aanhoudingen na preventieve fouilleeractie op Zuid

De politie heeft vrijdag drie mensen opgepakt in Rotterdam-Zuid. Dat gebeurde na een preventieve fouilleeractie. In totaal zijn zo'n vijftig mensen gecontroleerd en werden tien auto's doorzocht.

Het opgepakte drietal zat met elkaar in een auto in de omgeving van de Oranjeboomstraat. In de wagen bleek een grote hoeveelheid contant geld te liggen. Een van de drie had bovendien harddrugs op zak.

Ze zijn aangehouden op verdenking van witwassen en het in het bezit hebben van harddrugs. De politie doet verder onderzoek.

Uit de fouilleeractie bleek ook dat meerdere mensen messen op zak hadden. "Deze waren allemaal niet strafbaar, maar worden wel in beslag genomen", meldt de politie.