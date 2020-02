Jørgensen over zoontje: 'Ik voel me positiever op het veld, met extra energie'

Nicolai Jørgensen was zaterdagavond tegen FC Emmen (3-0) wederom trefzeker voor Feyenoord. De Deense spits tekende voor alweer zijn derde goal in de Kuip dit kalenderjaar. "Het is veel leuker om een doel te hebben waar we op kunnen jagen."