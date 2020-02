Advocaat over debuut Özyakup: 'Een goede binnenkomer'

Özyakup vond al na anderhalve minuut het net, in een uiteindelijke 3-0 overwinning op Emmen. "Dat is een goede binnenkomer natuurlijk, voor het elftal ook belangrijk", vertelt Advocaat. "Ik zag wel dat het op een gegeven moment fysiek moeilijker voor hem aan te lopen werd, dus heb ik hem uit voorzorg na een uur naar de kant gehaald."

Advocaat was gematigd tevreden over het spel van zijn ploeg tegen de nummer dertien van de eredivisie. "Na de 2-0 gaven ze het min of meer op, maar het duurde te lang voordat we die goal maakten. We hadden moeite de ruimte te vinden. Ik heb in de rust gezegd dat een aantal spelers wat mannelijker mochten spelen, en dat was in de tweede helft een stuk beter."

Bekijk boven dit bericht het volledige gesprek van verslaggever Sinclair Bischop met Dick Advocaat. Daarin gaat de trainer van Feyenoord ook nog in op het debuut van Róbert Boženík.