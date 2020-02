Fraser: 'Wedstrijd verloren waarin we heel volwassen hebben gespeeld'

Sparta ging zaterdagavond met 2-0 onderuit op bezoek bij FC Twente, nadat de wedstrijd lang op 0-0 leek af te stevenen. Trainer Henk Fraser verweet zijn ploeg weinig na afloop. "We hebben een wedstrijd verloren waarin we heel volwassen hebben gespeeld."

"Ik vind dat wij qua veldspel nagenoeg niets weggegeven hebben, maar aan de andere kant ook niets hebben gecreëerd. Uiteindelijk gaat het om die mogelijkheden om te scoren, daar zijn we niet echt concreet in geworden. Daardoor is het resultaat frustrerend en teleurstellend, maar ik kijk altijd naar de context. Deze groep heeft er alles aan gedaan wat in hun macht lag."

Fraser spreekt wel zijn ongenoegen uit over de hoekschop tien minuten voor tijd, waaruit de openingsgoal viel voor de thuisploeg. "Als je van zo dichtbij niet herkent dat dit onmogelijk een corner is... Ja, dan maak je een bizarre fout. Dit was een typische 0-0 wedstrijd die je alsnog kunt verliezen door een fout, nu lag die fout bij de scheidsrechter."

