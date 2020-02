Café-eigenaresse mishandeld na verdedigen medewerker

De eigenaresse van een Rotterdams café is vannacht mishandeld. Ook een klant moest het ontgelden. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie Rotterdam-Centrum.

De eigenaresse van het café in Rotterdam-Spangen sprak in de nacht van zaterdag op zondag een klant aan op zijn onbeschofte gedrag richting haar medewerkster. Dat kon de man in kwestie niet waarderen.

Zowel de vrouw, als een klant die haar te hulp schoot, kregen een klap van de man. De verdachte is aangehouden en er is aangifte van mishandeling gedaan.