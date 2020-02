Puin van Astoria Hotel krijgt tweede ondergronds leven

Het Rotterdamse Astoria Hotel ligt op de bodem van de nieuwe Blankenburgverbinding. Dat klinkt misschien raar, maar het is feitelijk juist. Het hotel aan de Pleinweg is onlangs volledig gesloopt. Van het puin dat over bleef, is menggranulaat gemaakt. En dat is een prima vervanger voor zand in de wegenbouw. Als ondergrond voor een tunnel bijvoorbeeld.

Het Astoria Hotel was een bijzondere plek voor sportliefhebbers. In de voormalige bar met het hotel op de eerste verdieping dronken, aten en sliepen sporters, bestuurders en sportjournalisten voor en na een wedstrijd in de Kuip of Ahoy. Arie en Rietje Mes zwaaiden de scepter, in het met groen overwoekerde hotel midden in een huizenblok. Maar het pand heeft de tand des tijds niet doorstaan, en is nu dus volledig gesloopt.



Die sloop gebeurde op efficiënte wijze, rekening houdend met de buren maar ook met het milieu. Voorman Dennis Verhoeckx van recyclebedrijf Beelen uit Vlaardingen: “Wij zijn duurzame slopers. We scheiden alles bij de bron, dus sorteren alle reststromen hier op de locatie zelf. Wat we niet kunnen scheiden gaat naar onze vestiging in Vlaardingen. Daar wordt het op de lopende band alsnog gescheiden. Hout bij hout, puin bij puin, plastic bij plastic. We proberen alles zo efficiënt mogelijk te doen, zodat we alles kunnen hergebruiken.”

Sorteerinstallatie

Op de vestiging van Beelen in Vlaardingen werken zeventig mensen. Vrachtwagens rijden er af en aan, tussen de hoge bergen materialen door. In een van de eerste loodsen, naast het kantoor, wordt het bouw- en sloopafval verzameld (125 duizend ton per jaar). De grove delen worden geselecteerd door een kraan. De kleinere delen gaan naar de afvalscheidings- en sorteerinstallatie, die in een andere lawaaiige loods staat opgesteld. Achterin het terrein aan de Maassluisedijk wordt het puin verwerkt.



Nathalie Donkers is de plantmanager en is al 26 jaar werkzaam in de afvalbranche. “Ik hou ervan: dat je van een afvalstof toch een mooi product kan maken. Daarom noemen wij onszelf liever geen afvalverwerker, maar grondstofleverancier. Van bijna alle afvalstoffen die we innemen, kunnen we een mooie nieuwe grondstof maken. Zo maken we van puin menggranulaat voor de wegenbouw. Hout halen we door de shredder en sturen we naar de biomassacentrales. En van groenafval maken we compost. Zo doen we dat met alle afvalstoffen. Alleen asbest en glaswol gaan naar een stortplaats, zo houden we maar 0,55 procent echt afval over.”

De Breker

Donkers spreekt met trots over haar bedrijf, maar is vooral opgetogen over de Breker: een mobiel apparaat dat het puin vergruist in verschillende korrelmaten. “De kraanmachinist pakt wat baksteen, betonklinker en wat andere producten en vermengt dat tot menggranulaat. Zo verwerken we 500 duizend ton puin per jaar. Daarvan gaat 300 duizend ton naar de wegenbouw, onder andere naar de Blankenburgverbinding.”



En zo krijgt het puin van het Astoria Hotel dus een tweede leven. Het wordt na de behandeling bij Beelen in vrachtwagens of binnenvaartschepen geladen en wordt een paar honderd meter verderop gestort op de bodem van het Scheur, tussen Rozenburg en Vlaardingen in. Daarmee draagt het hotel bij aan een stabiele ondergrond voor de tunnel. En rijden we straks over de vermalen bakstenen van het voormalige hotel.