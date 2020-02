Verwonde vuurwerkkat aan de beterende hand

Het dierenopvangcentrum schrijft op Facebook dat de kater afgelopen week op controle bij de dokter is geweest en dat zijn wond bijna dicht is. Over drie weken kan het dier geopereerd worden.

Het dier, dat luistert naar de naam Comet, werd op 26 december binnengebracht met zware verwondingen. Op een deel van zijn rug zat geen vel meer, zijn achterwerk was zwaar beschadigd en hij miste een staart.



Doordat er een stukje plastic in zijn anus werd gevonden, ontstond het vermoeden dat er vuurwerk in het spel was geweest. Of het dier door vuurwerk zijn staart kwijt is geraakt, of dat dat al het geval was is niet bekend.