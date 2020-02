Meneer Le Grand werd als kind naar Westerbork gebracht: 'Dat geschreeuw van die Duitsers, dat hoor ik nog'

"De herdenkingen van de holocaust afgelopen week... ik wilde er per se naar kijken, omdat ik meeleef. Die herinneringen van toen terughalen doet iets met je." De 93-jarige Jan Le Grand werd als kind met zijn moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Rotterdam naar kamp Westerbork getransporteerd. In de Rijnmond-talkshow Woorden & Daden vertelt meneer Le Grand over deze verschrikkelijke periode.

"Dat geschreeuw van die Duitsers, dat hoor ik nog. Wat me dan bijblijft is dat ik met mijn moeder in zo'n wagon zit. Je krijgt een dekentje over je heen gelukkig. Je hoort de deuren dichtgaan, er gaat een hendel op... met van die klappen. Het slot gaat erop en je wordt naar Westerbork gebracht."

Ontsnappen

Het die momenten die meneer Le Grand zich nog herinnert als de dag van gisteren. "Op een dag moesten we allemaal in een kring gaan staan. We wisten niet wat er ging gebeuren, maar in het midden zat een man op een stoel met een strop om zijn nek. Een Duitser - ik zal maar geen mof zeggen - liep langs de rij en schopte die stoel weg. Toen hing die man. We mochten onze ogen niet sluiten, we moesten ernaar kijken. Die man werd opgehaald en in een kuil gesodemieterd, met kleren en al. Toen zei die mof: 'De eerste de beste die probeert te vluchten, ondergaat dit lot.'"

De 93-jarige Le Grand weet nog altijd niet precies hoe het kon, maar hij wist door zijn moeder te ontsnappen uit Westerbork. Hij kwam toen in Rotterdam terecht. Met de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog wordt hij nog vaak geconfronteerd.

"De maatschappij leeft niet altijd met je mee", zegt hij. Hij noemt een voorbeeld van de Sociale Verzekeringsbank, die elke maand geld uitkeert aan mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben. "Dan komt die envelop, maar dan staat erop: 'Voor de oorlogsgetroffenen'. Ik heb ze gebeld om te vragen waarom er niet gewoon 1940-1945 op kan staan. Maar dat is een standaard, en daar kom ik niet tussen. Ik krijg dus elke maand weer een opsodemieter. Waarom doen ze dat nou?"