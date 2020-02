Flinke vertraging op A20 na ongeluk

Op de A20 richting Hoek van Holland is tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Crooswijk een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten en er staat een file van bijna een uur.

Een personenauto is in de vangrail gereden, meldt Rijkswaterstaat. Er is momenteel veel schade en er ligt olie op de weg. Alle rijbanen zijn afgesloten. Verkeer kan momenteel over de vluchtstrook.



Verkeer richting Hoek van Holland wordt aangeraden om te rijden via Dordrecht/Europoort.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot 14:00 uur dicht zal blijven.